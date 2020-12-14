«Нет, туда ничего добавляться не будет, проект закона зарегистрирован, менять его никто не будет. Единственный вопрос, который меняется уже который год, и к сожалению, — это меняется год: сначала с 2019-го на 2020-й, теперь с 2020-го на 2021-й, и надеюсь, что 2022-го не будет. Но больше дополнительных позиций в этот законопроект добавляться не будет», — заявил Разумков.
При этом он выразил уверенность, что в парламенте найдется достаточное количество голосов для принятия законопроекта.
Заявление Разумкова о невключении «формулы Штайнмайера» свидетельствует о том, что продление или непродление действия закона об особом статусе Донбасса становится абсолютно формальным и неважным вопросом. Он как не работает, так и не будет работать.
В конце 2015 года глава Министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил алгоритм имплементации Минских соглашений. Он предусматривал параллельное выполнение ряда пунктов Минских договоренностей. СМИ назвали его план «формулой Штайнмайера».