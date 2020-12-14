Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в законопроект об очередном продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса не будет включена «формула Штайнмайера». Об этом 14 декабря он сообщил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

«Нет, туда ничего добавляться не будет, проект закона зарегистрирован, менять его никто не будет. Единственный вопрос, который меняется уже который год, и к сожалению, — это меняется год: сначала с 2019-го на 2020-й, теперь с 2020-го на 2021-й, и надеюсь, что 2022-го не будет. Но больше дополнительных позиций в этот законопроект добавляться не будет», — заявил Разумков.

О чём на самом деле закон об особом статусе Донбасса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Заявление Разумкова о невключении «формулы Штайнмайера» свидетельствует о том, что продление или непродление действия закона об особом статусе Донбасса становится абсолютно формальным и неважным вопросом. Он как не работает, так и не будет работать.

В конце 2015 года глава Министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил алгоритм имплементации Минских соглашений. Он предусматривал параллельное выполнение ряда пунктов Минских договоренностей. СМИ назвали его план «формулой Штайнмайера».