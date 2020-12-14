В развитии ситуации в Белоруссии многое зависит от российского руководства. Об этом сказал журналист Василий Малашенков в интервью изданию Украина.ру

Журналист отметил, что протесты стали менее многочисленными по сравнению с летом и осенью, но они не утихают. По его мнению, когда потеплеет, люди, возможно, опять начнут выходить массово либо появится еще какая-то форма протеста.

Белоруссия на пороге партизанской войны — эксперт © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Многое зависит от российского руководства, насколько оно убедит наше руководство, что нужно проводить реальные реформы. Если за два-три года провести реальные реформы во власти, дать главе государства гарантии безопасности и материального обеспечения, то можно будет договориться», — считает Малашенков.

Эксперт подчеркнул, что чрезмерное вмешательство России тоже может быть воспринято отрицательно, потому что какие-то люди могут быть восприняты как ставленники Москвы.

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