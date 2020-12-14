Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на самые часто задаваемые вопросы о потере обоняния и вкуса после перенесенного коронавируса. Соответствующее видео доктор разместил в своем Instagram 13 декабря

Невозможность воспринимать запахи, по словам врача, может быть опасной для жизни пациента как минимум в двух случаях. Такие больные не могут понять, насколько свежую еду они собираются съесть, так как не чувствуют ее запах. Здесь врач рекомендовал внимательно изучать сроки годности и давать понюхать продукты тем членам семьи, кто может это сделать.

Вторая опасность — больные с нарушенным обонянием не улавливают запахов гари и газа. Тут медик предложил быть внимательнее в использовании бытовых приборов.

Тем же, кто хочет «потренировать» нос и быстрее вернуть обоняние, Комаровский дал лайфхак от британских медиков, которые предложили восстанавливать чувствительность рецепторов с помощью эфирных масел.

«В частности речь идет про лимон, розу, эвкалипт и гвоздику. Снять ватный диск, накапать себе на ватный диск, представить себе запах этого лимона, делать короткие вдохи и попытаться этот запах ощутить», — передал Комаровский опыт зарубежных коллег.

Медик уточнил, что эффективность этого способа пока не доказана и напомнил, что необратимого поражения вкуса и обоняния при коронавирусе нет.

Педиатр акцентировал внимание на том, что обоняние может пропадать вследствие других причин, например, травм, воспалений и опухолей, поэтому, если спустя полгода после COVID-19 чувство не восстановилось, следует обратиться к врачу и сделать томографию.