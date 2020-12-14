Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения больницы, где лечат пациентов с COVID-19, помог напоить пожилую пациентку водой. Об этом 14 декабря сообщил Telegram-канал «Пул первого»

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 14:00 12 декабря сообщила, что глава государства посетил 4-ю городскую клиническую больницу имени Н. Савченко в Минске. Там Лукашенко ознакомился с лечением больных с коронавирусом, а также пообщался с самими пациентами.

На видео Лукашенко помогает пожилой пациенте приподняться и попить воды из бутылки.

«Ну все, жму вашу руку. Выздоровеете, вот посмотрите, потом мне позвоните», — сказал Лукашенко, пожав руку пациентке. Женщина его поблагодарила и спросила «как позвонить». «Найдете, если захотите, найдете. Я обязательно отвечу. Только не переживайте…», — ответил Лукашенко.

Предполагая, что пациентка не узнала главу государства, присутствующие в палате люди засмеялись. Затем Лукашенко, заявивший летом, что перенес коронавирус, сдвинул маску, чтобы женщина узнала его лицо. Пациентка стала пожимать его руку и пообещала выздороветь.

Женщине Лукашенко пожелал здоровья, поинтересовался, как ее зовут, и, уходя, напомнил, что ждет ее звонка после выздоровления.