В Минске пенсионеры начали собираться на очередную акцию протеста. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщило агентство РИА Новости

По данным агентства, возле Красного костела на площади Независимости собралось несколько десятков человек, люди продолжают подходить.

Как начинался, как проходил и кем подпитывался белорусский протест © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.