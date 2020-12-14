Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в будущем республика запустит производство собственной вакцины от коронавируса, если белорусские ученые смогут создать эффективный препарат. Об этом 14 декабря сообщило агентство БелТА

Россия и Великобритания начали вакцинацию. На фармацевтическом рынке - война вакцин © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«Если наработки наших ученых окажутся серьезными, будем заниматься собственной вакциной», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что Россия готова предоставить Белоруссии все необходимое для налаживания выпуска вакцины «Спутник V». Однако если заболевание не исчезнет, республике придется заняться производством собственной вакцины.

Согласно последним данным, с начала пандемии в Белоруссии зафиксировано 160 295 случаев заражения.