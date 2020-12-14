Пока, по словам главы государства, Белоруссия планирует закупать российскую вакцину, но в будущем может начать разработку своего препарата.
«Если наработки наших ученых окажутся серьезными, будем заниматься собственной вакциной», — сказал Лукашенко.
Он также отметил, что Россия готова предоставить Белоруссии все необходимое для налаживания выпуска вакцины «Спутник V». Однако если заболевание не исчезнет, республике придется заняться производством собственной вакцины.
Согласно последним данным, с начала пандемии в Белоруссии зафиксировано 160 295 случаев заражения.