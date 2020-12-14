Авторы проекта считают, что документ может помешать развитию свободы слова.
«Было проигнорировано обращение журналистов ведущих сайтов и блогеров, имеющих поддержку миллионов граждан, местных печатных изданий и всеукраинских телекомпаний, журналистских и медийных организаций и профсоюзов», — говорится в заявлении.
Также отмечается, что для медиа на Украине чрезвычайно важно упрощение регистрационных процедур, увеличение возможностей для саморегуляции, увеличение возможностей для журналистов качественно, без внешнего вмешательства, выполнять свою работу.
Также в обращении к власти подписанты отмечают, что недопустимы попытки ограничить свободу слова через законопроект о Службе безопасности Украины, который «предоставляет спецслужбе право без решения суда ограничивать доступ граждан к информационным ресурсам, аннулировать лицензии телеканалов, вмешиваться в работу почтовых операторов и провайдеров, устанавливать средства негласного получения информации с каналов связи».
В частности, заявление сделали журналист Савик Шустер, газета «Факты», издание «Гордон», агентство «Украинские новости», «Левый берег», «Цензор.нет» и «Обозреватель».