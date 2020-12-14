Группа известных украинских журналистов, медийных и общественных организаций, средств массовой информации обратилась к представителям власти с требованием снять с рассмотрения в Раде законопроект о медиа. Об этом говорится в заявлении, которое обнародовала U-news 14 декабря

Авторы проекта считают, что документ может помешать развитию свободы слова.

«Было проигнорировано обращение журналистов ведущих сайтов и блогеров, имеющих поддержку миллионов граждан, местных печатных изданий и всеукраинских телекомпаний, журналистских и медийных организаций и профсоюзов», — говорится в заявлении.

Что буду делать дальше — не скажу. О чём Зеленский говорил с журналистами © пресс-служба президента Украины

Также в обращении к власти подписанты отмечают, что недопустимы попытки ограничить свободу слова через законопроект о Службе безопасности Украины, который «предоставляет спецслужбе право без решения суда ограничивать доступ граждан к информационным ресурсам, аннулировать лицензии телеканалов, вмешиваться в работу почтовых операторов и провайдеров, устанавливать средства негласного получения информации с каналов связи».

В частности, заявление сделали журналист Савик Шустер, газета «Факты», издание «Гордон», агентство «Украинские новости», «Левый берег», «Цензор.нет» и «Обозреватель».