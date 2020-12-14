Авторы проекта считают, что документ может помешать развитию свободы слова. 

«Было проигнорировано обращение журналистов ведущих сайтов и блогеров, имеющих поддержку миллионов граждан, местных печатных изданий и всеукраинских телекомпаний, журналистских и медийных организаций и профсоюзов», — говорится в заявлении.

Что буду делать дальше — не скажу. О чём Зеленский говорил с журналистами
Что буду делать дальше — не скажу. О чём Зеленский говорил с журналистами
© пресс-служба президента Украины
Также отмечается, что для медиа на Украине чрезвычайно важно упрощение регистрационных процедур, увеличение возможностей для саморегуляции, увеличение возможностей для журналистов качественно, без внешнего вмешательства, выполнять свою работу.

Также в обращении к власти подписанты отмечают, что недопустимы попытки ограничить свободу слова через законопроект о Службе безопасности Украины, который «предоставляет спецслужбе право без решения суда ограничивать доступ граждан к информационным ресурсам, аннулировать лицензии телеканалов, вмешиваться в работу почтовых операторов и провайдеров, устанавливать средства негласного получения информации с каналов связи».

В частности, заявление сделали журналист Савик Шустер, газета «Факты», издание «Гордон», агентство «Украинские новости», «Левый берег», «Цензор.нет» и «Обозреватель».     