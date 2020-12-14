Русский мир стал объединяющим фактором, который позволил создать Донецкую Народную Республику и отстаивать ее интересы. Об этом в рамках общественной дискуссии по вопросам рассмотрения и принятия доктрины «Русский Донбасс» заявил глава республики Денис Пушилин, сообщила пресс-служба лидера ДНР 13 декабря

«Русский мир стал объединяющим фактором, который позволил нам двигаться, несмотря ни на что. Мы точно не могли никогда согласиться с той дикой русофобией, которая появилась в Киеве и распространялась по всей территории уже оставшейся части Украины. Мы не были согласны и считали глупой с экономической точки зрения так называемую евроинтеграцию. И оказались абсолютно правы. Мы абсолютно не согласны с нацизмом, неонацизмом. Мы его видели своими глазами во время всего конфликта начиная с 2014 года. Мы точно не согласимся никогда с переписыванием истории», — заявил Пушилин.

Паспорт ДНР — вожделенный и плохо достигаемый © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Тогда грань не была пройдена, но зародились движения, которые привели к тому, что получилось в 2014 году», — добавил он.

После госпереворота в 2014 году на Украине Донецкая и Луганская области проголосовали за независимость от Киева.

Тогда же были образованы Донецкая и Луганская народные республики, против которых незаконный киевский режим развязал гражданскую войну.

Киев обвиняет Москву во «вторжении» на Украину, однако войну не объявляет. Россия неоднократно подчеркивала, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским, и выступает за его скорейшее мирное урегулирование.