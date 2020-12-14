Семья лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, которая на прошлой неделе в третий раз стала бабушкой, потратила на банкет в одном из популярных среди ВИПов ресторане «Купеческий двор» за Киевом минимум 130 тыс. гривен (около 350 тыс. рублей). Об этом 14 декабря сообщает «Страна.ua»

Отмечается, что новорожденный получил имя Адам. Его сестру зовут Ева, а брата — Давид. Предполагается, что всех детей назвали именами библейских героев.

«На территории деревянные домики для уединенного времяпрепровождения и основной двухэтажный зал с красивой винтовой лестницей, камином и выставкой картин. Тут угощают блюдами старокиевской кухни (например, котлетой Пожарского, рецепт которой известен с 1886 года, или салатом оливье с красной икрой). Есть и более традиционное меню с украинскими, грузинскими и восточными деликатесами. А также стейки из премиального мраморного мяса», — говорится в сообщении.

Телеграм-канал Украина.ру выяснил, чем запомнилась Тимошенко © ba.org.ua Артур Чечеткин, зять Тимошенко. Он распорядился полностью закрыть под их мероприятие основной зал. Такая услуга стоит 70 тысяч гривен (около 200 тысяч рублей) в будний день и 100 тысяч гривен (около 270 тысяч рублей) в выходной.

Недавно Юлия Тимошенко отпраздновала юбилей, 60 лет. Но вечеринки по этому поводу не организовывала, а лишь принимала поздравления дома.