Отмечается, что новорожденный получил имя Адам. Его сестру зовут Ева, а брата — Давид. Предполагается, что всех детей назвали именами библейских героев.
«На территории деревянные домики для уединенного времяпрепровождения и основной двухэтажный зал с красивой винтовой лестницей, камином и выставкой картин. Тут угощают блюдами старокиевской кухни (например, котлетой Пожарского, рецепт которой известен с 1886 года, или салатом оливье с красной икрой). Есть и более традиционное меню с украинскими, грузинскими и восточными деликатесами. А также стейки из премиального мраморного мяса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что банкет на 30 персон организовал предприниматель Артур Чечеткин, зять Тимошенко. Он распорядился полностью закрыть под их мероприятие основной зал. Такая услуга стоит 70 тысяч гривен (около 200 тысяч рублей) в будний день и 100 тысяч гривен (около 270 тысяч рублей) в выходной.
Недавно Юлия Тимошенко отпраздновала юбилей, 60 лет. Но вечеринки по этому поводу не организовывала, а лишь принимала поздравления дома.