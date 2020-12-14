Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Юрий Камельчук заявил, что коронавирусная болезнь COVID-19 — выдумка, как и любая вакцина для борьбы с ней. Об этом 13 декабря он заявил в эфире телеканала «НАШ»

«Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19», — заявил он.

По словам Камельчука, эффективность вакцин в 70, в 50 и 30%, о которых сообщается в СМИ, — это слишком низкий показатель для вакцинирования.

Ранее Камельчук выступал за пенсии гражданам Украины в ДНР и ЛНР и восстановление подачи воды в Крым, который Украина считает своей территорией.

На Украине официально подтвердили случаи повторного заболевания COVID-19 © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Степанов заявил, что положительная статистика фиксируется благодаря его результатам.

В среду Кабмин принял решение ввести жёсткий карантин с 8 по 25 января.