«Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19», — заявил он.
По словам Камельчука, эффективность вакцин в 70, в 50 и 30%, о которых сообщается в СМИ, — это слишком низкий показатель для вакцинирования.
Ранее Камельчук выступал за пенсии гражданам Украины в ДНР и ЛНР и восстановление подачи воды в Крым, который Украина считает своей территорией.
Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.
Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Степанов заявил, что положительная статистика фиксируется благодаря его результатам.
В среду Кабмин принял решение ввести жёсткий карантин с 8 по 25 января.