«Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19», — заявил он.

По словам Камельчука, эффективность вакцин в 70, в 50 и 30%, о которых сообщается в СМИ, — это слишком низкий показатель для вакцинирования.

Ранее Камельчук выступал за пенсии гражданам Украины в ДНР и ЛНР и восстановление подачи воды в Крым, который Украина считает своей территорией.

На Украине официально подтвердили случаи повторного заболевания COVID-19
На Украине официально подтвердили случаи повторного заболевания COVID-19
© РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк
Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.

Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Степанов заявил, что положительная статистика фиксируется благодаря его результатам.

В среду Кабмин принял решение ввести жёсткий карантин с 8 по 25 января.

 