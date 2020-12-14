В Армении 19 декабря объявят трехдневный траур по погибшим в ходе конфликта в Карабахе. Об этом в телеобращении сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает Sputnik Армения 14 декабря

Премьер отметил, что 19 декабря исполняется 40 дней со дня завершения военных действий в Карабахе.

В рамках траурных мероприятий также будет организовано памятное шествие от площади Республики к военному пантеону «Ераблур».

«Возможно, по состоянию на 19 декабря не все тела наших павших воинов будут найдены, будет множество неопознанных тел. Но считаю, что больше нельзя откладывать подобное государственное решение», — сказал Пашинян.