Премьер отметил, что 19 декабря исполняется 40 дней со дня завершения военных действий в Карабахе.
В рамках траурных мероприятий также будет организовано памятное шествие от площади Республики к военному пантеону «Ераблур».
«Возможно, по состоянию на 19 декабря не все тела наших павших воинов будут найдены, будет множество неопознанных тел. Но считаю, что больше нельзя откладывать подобное государственное решение», — сказал Пашинян.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении.