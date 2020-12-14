Украина решила победить коронавирус «Маячком» - фото

«Прибор одновременно дезинфицирует руки антисептическим раствором и определяет температуру тела: если температура повышена, включается соответствующий звуковой и световой сигнал», — говорится в сообщении.
Отмечается, что диспенсер под названием «Маячок» является совместной разработкой отечественной компании ООО «Оптимум Инжиниринг» и кафедры автоматизации проектирования энергетических процессов и систем (АПЕПС) Национального технического университета «КПИ».
Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.
Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Позднее правительство приняло решение, что с 8 по 24 января страна перейдет на режим более жесткого карантина.
Тем временем в России набирает обороты вакцинация населения от COVID-19 отечественной вакциной «Спутник V». Так, в Москве открыта запись на прививку для нескольких категорий населения, находящихся в зоне риска, например медицинских работников, учителей и т.д. Кроме этого в гражданский оборот также поступила вторая российская вакцина — «ЭпиВакКорона».