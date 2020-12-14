Восстановление единства русского и украинского народов в исторически обозримой перспективе неизбежно. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политик и общественный деятель Василий Волга

Стороны, заинтересованные в развале Советского Союза, не добились полной победы в 1990-х, отметил Волга, и продолжают попытки настроить друг против друга некогда братские республики.

«Получается это дело у них в первую очередь потому, что они все свои силы бросили в гуманитарную сферу, то есть в область веры, идеи, духовности», — пояснил он.

При этом Россия и русские на Украине не смогли этому противостоять, подчеркнул Волга, поскольку в России на политическом уровне гуманитарную сферу до сих пор принято считать второстепенной.

Назло пропаганде: украинцы выбирают песни на русском © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Несмотря на трудности, в будущем восстановление единства России и Украины в том или ином виде неизбежно, предположил политик.

Для этого нужно «предложить новую национальную идею, которая должна быть не чем иным, как синергией двух предыдущих национальных идей», — заключил он.

Полностью прочитать интервью можно здесь.