Стороны, заинтересованные в развале Советского Союза, не добились полной победы в 1990-х, отметил Волга, и продолжают попытки настроить друг против друга некогда братские республики.
«Получается это дело у них в первую очередь потому, что они все свои силы бросили в гуманитарную сферу, то есть в область веры, идеи, духовности», — пояснил он.
При этом Россия и русские на Украине не смогли этому противостоять, подчеркнул Волга, поскольку в России на политическом уровне гуманитарную сферу до сих пор принято считать второстепенной.
Тем временем Запад понял, что ее можно использовать как оружие массового поражения, и разработал для Украины новую национальную концепцию «Украина превыше всего», напомнил политик.
Несмотря на трудности, в будущем восстановление единства России и Украины в том или ином виде неизбежно, предположил политик.
Для этого нужно «предложить новую национальную идею, которая должна быть не чем иным, как синергией двух предыдущих национальных идей», — заключил он.
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