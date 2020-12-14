Власти Донецкой Народной Республики ведут переговоры с Минздравом России о поставках вакцины «Спутник V». Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости в понедельник, 14 декабря

«Конечно, мы на "Спутник V" рассчитываем, Минздрав наш прорабатывает эти вопросы с Минздравом Российской Федерации. То есть ждем», — сказал Пушилин.

Россия и Великобритания начали вакцинацию. На фармацевтическом рынке - война вакцин © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«Я очень рассчитываю, что до конца года [состоятся поставки]», — добавил Пушилин, подчеркнув, что объемы поставок пока обсуждаются.

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработана российским Центром им. Гамалеи. Согласно исследованиям данных по 18 794 добровольцам, на 28-й день после введения первой дозы вакцины «Спутник V» ее эффективность составила 91,4%, а на 42-й день подтверждена более чем 95% эффективность.