Ранее Данилов заявил, что такие каналы, как «НАШ», существуют только из-за слишком либерального законодательства. Кроме того, Данилов считает, что нужно принимать соответствующий закон, чтобы «такие каналы прекратили свое существование».
«Тут вот какая очень простая история. Если Данилову известны факты каких-либо противозаконных действий телеканала, он должен, обязан обратиться с заявлением в правоохранительные органы. А если нет, то просто дурак», — написал депутат.
Незадолго до этого в эфире «НАШ» свой комментарий дал представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник, что вызвало критику среди майданной и националистической общественности Украины.
Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение оппозиционному телеканалу «112 Украина» за показ российского анимационного фильма.