Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский считает, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов должен сам инициировать расследование против телеканала «НАШ», который он считает антиукраинским, а не перекладывать ответственность на парламент. Об этом 14 декабря он написал в своем Telegram-канале

Геращенко призвала бойкотировать телеканал «Наш» из-за Мирошника © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Тут вот какая очень простая история. Если Данилову известны факты каких-либо противозаконных действий телеканала, он должен, обязан обратиться с заявлением в правоохранительные органы. А если нет, то просто дурак», — написал депутат.

Незадолго до этого в эфире «НАШ» свой комментарий дал представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник, что вызвало критику среди майданной и националистической общественности Украины.

Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение оппозиционному телеканалу «112 Украина» за показ российского анимационного фильма.