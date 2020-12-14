Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призналась, что заставила себя стать жестче после встреч с некоторыми мировыми лидерами. Об этом она рассказала в интервью изданию The New Yorker, опубликованном 13 декабря

«Мне запретили говорить, что я не чувствую себя политиком, лидером, что я просто слабая женщина — я часто это говорила, потому что я так себя чувствовала», — сказала Тихановская.

По ее словам, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте убедила ее, что нельзя преуменьшать приобретенные навыки.

«Она сказала: "Даже если вы чувствуете себя слабой, не говорите этого. Вы должны сесть за стол с лидерами с уверенностью, что вы тоже лидер, что вы знаете, о чем говорите"», — сказала Тихановская.

Белорусская оппозиция в лицах. Почему в окружении Тихановской нет пророссийских политиков? © AP, Mindaugas Kulbis

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.