«Мне запретили говорить, что я не чувствую себя политиком, лидером, что я просто слабая женщина — я часто это говорила, потому что я так себя чувствовала», — сказала Тихановская.
По ее словам, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте убедила ее, что нельзя преуменьшать приобретенные навыки.
«Она сказала: "Даже если вы чувствуете себя слабой, не говорите этого. Вы должны сесть за стол с лидерами с уверенностью, что вы тоже лидер, что вы знаете, о чем говорите"», — сказала Тихановская.
Мировые лидеры, по ее словам, запрещали говорить ей о собственной слабости, поскольку она уже «показала свою силу».
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.