Памятный знак в честь украинских бойцов, воюющих в Донбассе, открыли в Киеве по случаю Дня Сухопутных сил Украины. При этом сам монумент вызвал вопросы у пользователей сети, пишет 14 декабря Telegram-канал «Политика Страны»

Отмечается, что композиция состоит из изображений трёх военнослужащих из разных родов войск — пехотинца, танкиста и лётчика. На новом фото Зеленского с родителями заметили загадочную деталь © Владимир Зеленский/Facebook

«Бдительные люди в соцсетях уже обратили внимание, что танкист очень сильно напоминает президента Владимира Зеленского. А два других воина — командующего Объединёнными силами Сергея Наева и командующего Сухопутными войсками Александра Сирского», — говорится в сообщении.

Война в Донбассе продолжается седьмой год. Ранее Зеленский в годовщину «нормандских переговоров» заявил, что Украина пройдёт путь к миру, несмотря на все препятствия, но он не будет легким.

Переговоры 9 декабря 2019 года были первыми за три последних года. В результате переговоров стороны пришли к соглашению «договариваться дальше» без новых соглашений. Главой делегации Трёхсторонней контактной группы является первый президент Украины Леонид Кравчук. Не так давно он заявил, что Украина подготовила «План совместных шагов», который содержит предложение о полном прекращении конфликта.