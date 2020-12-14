Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Европа лишь выражает свою озабоченность ситуацией в республике, но в действительности ничего не может сделать. Об этом она заявила в интервью журналу New Yorker, опубликованном 13 декабря

«Когда я была обычным человеком, я думала, что Европа так близка и велика, а ее лидеры настолько сильны, что они точно что-нибудь сделают, не будут сидеть сложа руки. Сейчас я понимаю, что, хотя они и выражали свою обеспокоенность, свою солидарность, на самом деле они не могут сделать ничего», — заявила Тихановская.

Светлана Тихановская: кто она © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Европейские лидеры действуют осторожно, всегда с оглядкой на Россию. Для нас это больно… Я выросла в семье, в которой нас учили быть благодарными. Так что это может быть моей ошибкой. Постепенно я прихожу к пониманию, что я не должна благодарить просто за заявления об обеспокоенности, мы должны требовать конкретных действий. Я учусь, но очень медленно», — добавила Тихановская.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.