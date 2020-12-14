Героиней видео оказалась 9-летняя школьница Маша Моисеенко. Она призналась, что вскоре после появления ролика в сети ее стали узнавать на улицах и спрашивать, сколько раз она упала.
«Я не считала, сколько раз упала, но, судя по видео, раз 40 точно. Я обрадовалась, когда увидела, что все постят видео со мной. Не ожидала, что мой поступок попадет в интернет. Многие люди пишут, звонят — спрашивают, как я себя чувствую», — сказала девочка.
Она ответила, что чувствует себя хорошо, поскольку удалось отделаться только синяками. Мама девочки рассказала журналистам, что, когда увидела дочь на видео, очень расстроилась и полдня хотела плакать.
Многие пользователи сети пророчат школьнице карьеру мэра после преодоления Андреевского спуска. Видео с девочкой набрало 7,5 млн просмотров за первые несколько часов после публикации.