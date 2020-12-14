В сети стало вирусным видео, на котором киевская школьница с огромным рюкзаком пытается преодолеть крутой подъем на дороге, покрытой ледяной коркой. Девочка с огромным портфелем множество раз падает, но не оставляет попытки продолжить путь. Ролик на днях разместила «Страна.ua»

«Ср*копад»: Травести-дива Монро раскритиковала украинских коммунальщиков © Instagram, monritta Маша Моисеенко. Она призналась, что вскоре после появления ролика в сети ее стали узнавать на улицах и спрашивать, сколько раз она упала.

«Я не считала, сколько раз упала, но, судя по видео, раз 40 точно. Я обрадовалась, когда увидела, что все постят видео со мной. Не ожидала, что мой поступок попадет в интернет. Многие люди пишут, звонят — спрашивают, как я себя чувствую», — сказала девочка.

Она ответила, что чувствует себя хорошо, поскольку удалось отделаться только синяками. Мама девочки рассказала журналистам, что, когда увидела дочь на видео, очень расстроилась и полдня хотела плакать.

Многие пользователи сети пророчат школьнице карьеру мэра после преодоления Андреевского спуска. Видео с девочкой набрало 7,5 млн просмотров за первые несколько часов после публикации.