В сети появилась видеозапись, на которой лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко исполняет арию из оперетты «Мистер Икс»

На видео политик в звукозаписывающей студии исполняет арию, которую в советском фильме 1958 года на основе оперетты пел Георг Отс. Пользователи предположили, что Ляшко задумался о карьере певца.

«Стоит, как у зайца на морозе»: Ляшко показал свой успех на видео © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк записал клип на песню «Не отступай». В нем он предстал в образе супергероя в красном плаще с вилами и пел: «Не отступай, в правде сила, всех скотыняк возьмем на вилы».

На местных выборах Ляшко проиграл довыборы в Раду в одномандатном избирательном округе № 208 в Черниговской области кандидату от «Слуги народа» Анатолию Гунько (за него отдали свои голоса 34,1% избирателей, а за Ляшко — 31,78%).