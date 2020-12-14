По его словам, концертов сейчас нет, а у артистов в подчинении «огромное количество людей». Чтобы содержать их, рассказал певец, он уже давно «вскрыл кубышку» со сбережениями.
«Хоть газеты и кричали, что Басков просил МРОТ, я просил не для себя, а просил для коллектива, который я во время пандемии не распустил и всем выплачивал зарплату. Это на самом деле крупные суммы денег, потому что у меня работают 38 человек. У кого-то ипотека, у кого-то квартира, семьи, дети», — заявил Басков.
Ранее на пошатнувшееся финансовое положение жаловались певец Валерий Меладзе, юмористка Елена Воробей, продюсер Иосиф Пригожин, а стриптизер Сергей Глушко, он же Тарзан, заявил, что селебрити, в отличие от пенсионеров, не могут рассчитывать на пенсию во время карантина, а «ни копейки не имеют».