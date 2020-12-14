Отмечается, что это позволит с понедельника начать вакцинацию в стране.
«Вчера вечером я с гордостью подписал рекомендации Консультативного комитета по практикам иммунизации использовать вакцину Pfizer от COVID-19 для людей 16 лет и старше… Первые вакцинации начнутся уже в понедельник», — говорится в заявлении Редфилда.
Ранее сообщалось, что Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США одобрило вакцину для экстренного использования. Первые поставки будут доступны самым уязвимым категориям людей.