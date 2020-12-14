В Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу около церкви, где проходило рождественское выступление. Об этом 14 декабря сообщило агентство РИА Новости

Инцидент произошел около кафедрального собора Иоанна Богослова в Гарлеме. Стрелявший был ранен полицейскими и вскоре скончался в больнице.

Украинец открыл стрельбу по детям © CC0, Pixabay

Отмечается, что в сумке, предположительно принадлежавшей стрелку, были обнаружены Библия и банка с бензином. Также на месте преступления были обнаружены две полуавтоматические единицы оружия.

Мотивы стрелка пока не ясны, а очевидцы сообщают, что мужчина просил его убить. Личность погибшего уже установлена — у него богатое криминальное прошлое.