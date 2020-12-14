В Киевской области задержали мужчину, который угрожал своей семье гранатой. Об этом на днях сообщила пресс-служба региональной Нацполиции

Несовершеннолетний парень позвонил правоохранителям, чтобы сообщить, что его отец угрожает ему и матери боевой гранатой.

«На место происшествия прибыли наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. Стражи порядка обеспечили безопасность жителей дома и во время переговоров уговорили злоумышленника выдать боеприпасы», — говорится в сообщении.

Подрыв Сенсея. Нелегальный оборот оружия в Украине и проблемы ветеранов © AFP, GENYA SAVILOV

Мужчина был задержан, до избрания меры пресечения он будет находиться в следственном изоляторе. Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») УК. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.