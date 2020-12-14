Представители ВОЗ прибыли в страну для обсуждения ситуации с пандемией COVID-19, а также вакцинации и трансформации медицины.
«Доктора Ганса Клюге и доктора Гундо Вайлера, директора отдела CSE, встречали в аэропорту доктор Ярно Хабихт, представитель ВОЗ и глава представительства ВОЗ в Украине, и Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины», — говорится в сообщении.
В течение нескольких следующих дней Клюге встретится с представителями украинского правительства, ООН, партнерами по развитию и представителями гуманитарных организаций.
Также представитель ВОЗ встретится с медиками, работающими на передовой в борьбе с COVID-19 и посетит лабораторию, где проводится тестирование.