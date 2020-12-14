Россия всегда спокойно относилась к выбору украинского народа, считает исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«У России был простой план. России нужна дружественная и предсказуемая Украина, как и любые страны, которые находятся возле ее границ. И надо отдать должное, что начиная с первого майдана 2004 года Россия спокойно относилась к выбору украинского народа, выстраивая отношения и с Ющенко, и с Януковичем. Россия проводила сдержанную и грамотную политику по принципу «Ваш выбор — это ваш выбор, но мы постараемся смириться и понять, как из этого строить отношения на взаимовыгодной основе», — рассказал он.