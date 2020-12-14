«У России был простой план. России нужна дружественная и предсказуемая Украина, как и любые страны, которые находятся возле ее границ. И надо отдать должное, что начиная с первого майдана 2004 года Россия спокойно относилась к выбору украинского народа, выстраивая отношения и с Ющенко, и с Януковичем. Россия проводила сдержанную и грамотную политику по принципу «Ваш выбор — это ваш выбор, но мы постараемся смириться и понять, как из этого строить отношения на взаимовыгодной основе», — рассказал он.
По словам Вышинского, газовый конфликт во времена Виктора Ющенко произошел под давлением США, которые понимали, что стабильный транзит через территорию Украины им не нужен, поскольку они уже тогда работали над своим сланцевым газом.