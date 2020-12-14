«Экономическая основа для существования независимого государства была, наверное, одной из самых лучших на постсоветском пространстве. По вкладу в ВВП СССР Украина была второй после РСФСР, и по состоянию на конец 1980-х годов давала около 20% ВВП», — сказал Вышинский.
По его словам, у Украины был огромный экономический потенциал, великолепное географическое положение, потрясающие человеческие ресурсы, климат, полезные ископаемые.
«Но государство — это политическая система и управленческая элита. И была давняя традиция оттока лучших управленческих кадров в центр, в ту же самую Москву. Может быть, это сыграло злую шутку со страной», — отметил он.
Вышинский также отметил, что проблема сохранения украинского суверенитета очень острая и пока не решена.
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