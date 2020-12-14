У Украины из всех стран на постсоветском пространстве была одной из лучших для существования независимого государства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал считает исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский

«Экономическая основа для существования независимого государства была, наверное, одной из самых лучших на постсоветском пространстве. По вкладу в ВВП СССР Украина была второй после РСФСР, и по состоянию на конец 1980-х годов давала около 20% ВВП», — сказал Вышинский.

Кирилл Вышинский: Россия действует на Украине по принципу «Насильно люб не будешь» © РИА Новости, Владимир Песня

«Но государство — это политическая система и управленческая элита. И была давняя традиция оттока лучших управленческих кадров в центр, в ту же самую Москву. Может быть, это сыграло злую шутку со страной», — отметил он.

Вышинский также отметил, что проблема сохранения украинского суверенитета очень острая и пока не решена.

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