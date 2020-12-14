В стране, где нет политической стабильности, не будет экономического роста, считает исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Вышинский: Россия действует на Украине по принципу «Насильно люб не будешь» © РИА Новости, Владимир Песня

«Более того, отсчет внутренних политических потрясений начинается даже не с первого майдана 2004 года, а с 2000 года и первых акций против Кучмы. Было понятно, что в этой стране стабильность внешним игрокам не нужна», — сказал Вышинский.

Он также отметил, что во время своего второго срока руки Кучмы были связаны, потому что ему постоянно приходилось справляться с политическим кризисом.

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