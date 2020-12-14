По его мнению, сохранить тот экономический рост, который был при Леониде Кучме не удалось, так как в стране нет политической стабильности.
«Более того, отсчет внутренних политических потрясений начинается даже не с первого майдана 2004 года, а с 2000 года и первых акций против Кучмы. Было понятно, что в этой стране стабильность внешним игрокам не нужна», — сказал Вышинский.
Он также отметил, что во время своего второго срока руки Кучмы были связаны, потому что ему постоянно приходилось справляться с политическим кризисом.
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