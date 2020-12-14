В ответ на вопрос, почему на Украине сформировался нигилизм в отношении государства и не нашлось сильного лидера, Вышинский ответил, что найти лидера в ХХ веке было непростой задачей.
«Если он там не нашелся, значит, его там и не было. Однозначного ответа на вопрос, почему его не было, нет. Наверное, это обусловлено природой самого государства», — сказал он.
Вышинский также отметил, что Украина впервые обрела государственность в 1918 году — без традиций государственности и взращенную в соответствии с традицией национальными элитами.
«Государственность там была разная. На одной территории — Австро-Венгерская империя, польское государство, но большая часть страны выросла в традициях российской государственности и унаследовала эти традиции. Поэтому, по сути, созданное в 1918 году новое государство, которое территориально оформлялось еще до середины 1950-х годов, представляло собой сложный организм. Управлять им должны были сильные политики, которых, к сожалению, не нашлось», — добавил он.
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