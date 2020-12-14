Найти лидера в ХХ веке было сложной задачей – если он не нашелся, то его там и не было, считает исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

В ответ на вопрос, почему на Украине сформировался нигилизм в отношении государства и не нашлось сильного лидера, Вышинский ответил, что найти лидера в ХХ веке было непростой задачей.

«Если он там не нашелся, значит, его там и не было. Однозначного ответа на вопрос, почему его не было, нет. Наверное, это обусловлено природой самого государства», — сказал он.

Кирилл Вышинский: Россия действует на Украине по принципу «Насильно люб не будешь» © РИА Новости, Владимир Песня

«Государственность там была разная. На одной территории — Австро-Венгерская империя, польское государство, но большая часть страны выросла в традициях российской государственности и унаследовала эти традиции. Поэтому, по сути, созданное в 1918 году новое государство, которое территориально оформлялось еще до середины 1950-х годов, представляло собой сложный организм. Управлять им должны были сильные политики, которых, к сожалению, не нашлось», — добавил он.

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