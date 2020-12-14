Самый реалистичный сценарий для Белоруссии – это власть Лукашенко, реформирование и изменение Конституции, считает политолог Алексей Дзермант. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Дзермант: Изменения в Белоруссии пойдут по сценарию Лукашенко © Facebook, Алексей Дзермант Светланы Тихановской опубликовал шесть возможных сценариев развития ситуации в Белоруссии, по одному из которых в страну войдут военные и полицейские формирования России.

«Честно говоря, я не увидел там основного сценария, на мой взгляд. Обсуждать эти шесть сценариев я не считаю необходимым, они фантастичны и отражают желаемое будущее для команды Тихановской. А самый реалистичный сценарий — это Лукашенко оставляет за собой контроль над государством, проводит реформирование, которое он считает нужным в рамках Всебелорусского собрания, дальше — через изменение Конституции в той или иной форме, через контролируемый транзит в течение какого-то времени, сейчас не берусь говорить какого», — рассказал эксперт.

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