Запад направил особое внимание на то, чтобы поработать с сознанием отдельной категории белорусов, в частности, спортсменов, считает политолог Алексей Дзермант. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

После начала протестов в Белоруссии почти 1,7 тысяч белорусских спортсменов подписали письмо с требованием провести новые выборы.

«Западные страны, которые видели поддержку спорта в Белоруссии, какое внимание ему уделяет государство, направили особое внимание на то, чтобы поработать с сознанием этой категории белорусов. То есть это работа с так называемыми лидерами мнений, прежде всего психологическая. Создавались специальные ресурсы спортивного толка, которые были на это направлены. Из спортсменов делали героев для оппозиционной прессы. Очевидно, что с сознанием спортсменов работали, это была целевая группа, поэтому не нужно удивляться, что часть из них подписалась под протестами», — уверен политолог.

Дзермант: Изменения в Белоруссии пойдут по сценарию Лукашенко © Facebook, Алексей Дзермант

«То есть ситуация не настолько однобока, как это пытаются представить. Очевидно, спортивное сообщество раскололось под воздействием политических событий. Многие из спортсменов не понимают, к чему это может привести, и видят только поверхностную сторону событий», — добавил он.

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