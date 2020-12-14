После начала протестов в Белоруссии почти 1,7 тысяч белорусских спортсменов подписали письмо с требованием провести новые выборы.
«Западные страны, которые видели поддержку спорта в Белоруссии, какое внимание ему уделяет государство, направили особое внимание на то, чтобы поработать с сознанием этой категории белорусов. То есть это работа с так называемыми лидерами мнений, прежде всего психологическая. Создавались специальные ресурсы спортивного толка, которые были на это направлены. Из спортсменов делали героев для оппозиционной прессы. Очевидно, что с сознанием спортсменов работали, это была целевая группа, поэтому не нужно удивляться, что часть из них подписалась под протестами», — уверен политолог.
Он отметил, что существуют и другие обращения, которые пишут спортсмены, поддерживающие действующую власть.
«То есть ситуация не настолько однобока, как это пытаются представить. Очевидно, спортивное сообщество раскололось под воздействием политических событий. Многие из спортсменов не понимают, к чему это может привести, и видят только поверхностную сторону событий», — добавил он.
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