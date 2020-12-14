Санкции, введенные Международным олимпийским комитетом, вряд ли убьют профессиональный спорт в Белоруссии, считает политолог Алексей Дзермант. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

В понедельник, 7 декабря, Международный олимпийский комитет (МОК) наложил санкции на Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК). После вступления ограничений для руководства белорусского спорта в силу члены исполкома НОК Белоруссии больше не смогут участвовать во всех спортивных мероприятиях под эгидой Олимпийских игр.

«Вряд ли это убьет профессиональный спорт в Белоруссии. Конечно, это неприятно, но нужно понимать, что мир шел к политическому влиянию на спорт. Все истории, которые были до этого с Россией вокруг сочинской Олимпиады и скандалов с допингом говорили о том, что международные политические организации будут использоваться для политического давления», — сказал эксперт.

Дзермант: Изменения в Белоруссии пойдут по сценарию Лукашенко © Facebook, Алексей Дзермант

«Поэтому нужно относиться стоически, но отвечать симметрично. Нужно пересматривать свое участие в этих организациях. Создавать альтернативные структуры, где доминируют не западные государства, а государства Евразии», — добавил Дзермант.

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