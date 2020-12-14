Политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко закрыл границы страны

По словам эксперта, политику он видит только в критике этих действий, так как оппозиция сначала критиковала его за незакрытые границы, а затем за закрытые.

«Все-таки главенствующий принцип — эпидемиологическая ситуация, которая складывается в стране. Когда мы впервые с этим столкнулись, то принимали решение наобум, никто не знал, что это за вирус и как следует себя вести. То, что не остановили экономику и не ввели локдаун, — было нормальным шагом, мы не так просели в плане экономики, как многие соседние государства», — сказал Дзермант.

Дзермант: Изменения в Белоруссии пойдут по сценарию Лукашенко © Facebook, Алексей Дзермант

«Не надо забывать, что сегодня мы имеем в два раза большее число заболевших, чем это было весной и летом. То есть это основной мотив закрытия границ. Но при этом нужно понимать для общей картины, что белорусы не вводят дополнительных мер контроля на российской границе», — добавил политолог.

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