По словам эксперта, политику он видит только в критике этих действий, так как оппозиция сначала критиковала его за незакрытые границы, а затем за закрытые.
«Все-таки главенствующий принцип — эпидемиологическая ситуация, которая складывается в стране. Когда мы впервые с этим столкнулись, то принимали решение наобум, никто не знал, что это за вирус и как следует себя вести. То, что не остановили экономику и не ввели локдаун, — было нормальным шагом, мы не так просели в плане экономики, как многие соседние государства», — сказал Дзермант.
Он отметил, что на новогодние праздники белорусы, скорее всего, поехали бы в соседние страны, где ситуация еще хуже, чем в Белоруссии.
«Не надо забывать, что сегодня мы имеем в два раза большее число заболевших, чем это было весной и летом. То есть это основной мотив закрытия границ. Но при этом нужно понимать для общей картины, что белорусы не вводят дополнительных мер контроля на российской границе», — добавил политолог.
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