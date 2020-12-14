Стремление властей Украины запатентовать борщ не помешает продолжать готовить его в белорусских и российских семьях. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру белорусский журналист Вячеслав Шарапов

Журналист пошутил, что вслед за борщом Украина могла бы запатентовать и сало.

При этом, отметил Шарапов, признание борща украинским на официальном уровне никак не повлияет на возможность варить его в Белоруссии и России.

«Но если это поможет украинской экономике встать на путь устойчивого развития и роста, то пусть патентуют. Будем только рады», — добавил он.

Шарапов пояснил, что ему и самому когда-то пришлось серьезно повозиться с товарным знаком "Песняры" и соответствующими патентами.

Чей борщ? История популярного блюда, ставшего большой политикой © CC0, Pixabay

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В украинском сегменте соцсетей порой агрессивно реагируют, когда борщ называют русским блюдом. Ранее украинский шеф-повар Евгений Клопотенко задумал подать заявку в ЮНЕСКО о включении борща в нематериальную часть культурного наследия Украины.