Журналист пошутил, что вслед за борщом Украина могла бы запатентовать и сало.
При этом, отметил Шарапов, признание борща украинским на официальном уровне никак не повлияет на возможность варить его в Белоруссии и России.
«Но если это поможет украинской экономике встать на путь устойчивого развития и роста, то пусть патентуют. Будем только рады», — добавил он.
Шарапов пояснил, что ему и самому когда-то пришлось серьезно повозиться с товарным знаком "Песняры" и соответствующими патентами.
При этом патентовать национальную принадлежность драников, по его словам, в Белоруссии пока никто не собирается.
Полностью прочитать интервью можно здесь.
В украинском сегменте соцсетей порой агрессивно реагируют, когда борщ называют русским блюдом. Ранее украинский шеф-повар Евгений Клопотенко задумал подать заявку в ЮНЕСКО о включении борща в нематериальную часть культурного наследия Украины.