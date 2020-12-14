Пародист Александр Песков, ставший известным благодаря своим номерам, высмеивавшим выступления звезд эстрады, рассказал журналистам, почему певица Алла Пугачева отказалась от его услуг в своем проекте «Рождественские встречи», сообщила «Экспресс газета» 11 декабря

«Существо без стыда и совести»: Пригожин защитил Пугачеву © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Долгое время Песков выступал на шоу певицы, которое она ежегодно делала 7 января, но в какой-то момент, рассказал пародист, просто не обнаружил себя в списке выступающих. Удивленный Песков обратился к Пугачевой с вопросом, в чем же дело и получил простой и лаконичный ответ.

«Ну, нельзя лучше меня работать. Как я могла допустить такое? Сам подумай», — объяснила Пугачева.

Артист вспомнил, как с одной стороны ему было обидно, а с другой, понял, что это была самая лучшая похвала из уст примадонны.