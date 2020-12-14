В своей книге «Мужчина в колготках» Песков вспомнил, как познакомился с Пугачевой в 1988 году. Ей тогда понравилась его пародия на ее песню «Просто», и певица попросила сделать больше номеров с ее композициями.
Долгое время Песков выступал на шоу певицы, которое она ежегодно делала 7 января, но в какой-то момент, рассказал пародист, просто не обнаружил себя в списке выступающих. Удивленный Песков обратился к Пугачевой с вопросом, в чем же дело и получил простой и лаконичный ответ.
«Ну, нельзя лучше меня работать. Как я могла допустить такое? Сам подумай», — объяснила Пугачева.
Артист вспомнил, как с одной стороны ему было обидно, а с другой, понял, что это была самая лучшая похвала из уст примадонны.