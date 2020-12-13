«Наша цель на ближайшие четыре года: мы хотим передать в концессию или в частную собственность все порты», — сказал министр.

По словам Криклия, сейчас ведомство готовит к концессии железнодорожно-паромный комплекс, первый и контейнерный терминалы порта «Черноморск» и пассажирский комплекс в порту Одессы. 

Глупость или измена? Зачем Украина отдала в концессию Херсонский порт
Глупость или измена? Зачем Украина отдала в концессию Херсонский порт
© commons.wikimedia.org, Vladimir Yaitskiy
В планах министерства концессия торговых портов в Бердянске и Измаиле. Также готовятся к приватизации порты в Белгород-Днестровском, Усть-Дунайском и Скадовске.

Криклий отметил, что концессия или приватизация предусматривает не только развитие конкретного порта, но и окружающей инфраструктуры.

 