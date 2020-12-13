«Наша цель на ближайшие четыре года: мы хотим передать в концессию или в частную собственность все порты», — сказал министр.
По словам Криклия, сейчас ведомство готовит к концессии железнодорожно-паромный комплекс, первый и контейнерный терминалы порта «Черноморск» и пассажирский комплекс в порту Одессы.
В планах министерства концессия торговых портов в Бердянске и Измаиле. Также готовятся к приватизации порты в Белгород-Днестровском, Усть-Дунайском и Скадовске.
Криклий отметил, что концессия или приватизация предусматривает не только развитие конкретного порта, но и окружающей инфраструктуры.