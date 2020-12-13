Министерство инфраструктуры Украины в течение следующих 4 лет планирует передать в концессию или частную собственность все порты Украины. Об этом в ходе первой ежегодной международной конференции UkraineInvest заявил глава ведомства Владислав Криклий, передает издание «Страна» 13 декабря

«Наша цель на ближайшие четыре года: мы хотим передать в концессию или в частную собственность все порты», — сказал министр.

По словам Криклия, сейчас ведомство готовит к концессии железнодорожно-паромный комплекс, первый и контейнерный терминалы порта «Черноморск» и пассажирский комплекс в порту Одессы.

Глупость или измена? Зачем Украина отдала в концессию Херсонский порт © commons.wikimedia.org, Vladimir Yaitskiy

Криклий отметил, что концессия или приватизация предусматривает не только развитие конкретного порта, но и окружающей инфраструктуры.