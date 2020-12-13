Конфликт произошел в субботу, 12 декабря. По информации медиков, госпитализированы были восемь человек, также сообщается, что небольшие ранения в ходе беспорядков получил офицер полиции.
В Олимпии также был задержан человек, подозреваемый в стрельбе. В полиции заявляют, что как сторонники, так и противники Трампа готовы к насилию.
«С обеих сторон есть хорошо вооруженные люди. Мы сталкивались со спорадическими столкновениями в течение дня», — рассказал сержант полиции Даррен Райт.
В начале ноября в США прошли очередные президентские выборы. Подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу продолжаются по сей день. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп не признает поражения на выборах.