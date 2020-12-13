В американском городе Олимпия (штат Вашингтон) произошли стычки между сторонниками и противниками действующего президента США Дональда Трампа. В ходе потасовки 4 человека получили ранения, один был застрелен. Об этом 13 декабря сообщил NBC News

Конфликт произошел в субботу, 12 декабря. По информации медиков, госпитализированы были восемь человек, также сообщается, что небольшие ранения в ходе беспорядков получил офицер полиции.

Трамп - убийца США © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

«С обеих сторон есть хорошо вооруженные люди. Мы сталкивались со спорадическими столкновениями в течение дня», — рассказал сержант полиции Даррен Райт.

В начале ноября в США прошли очередные президентские выборы. Подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу продолжаются по сей день. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп не признает поражения на выборах.