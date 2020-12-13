Эксперт пояснил, что Додон был частью режима Плахотнюка и совместно с главным олигархом страны имитировал противостояние между президентской администрацией и парламентским большинством.
По его мнению, Додон хотел бы избавиться от Плахотнюка, но, как показала практика, без Плахотнюка предыдущий президент Молдавии не может ни мыслить, ни действовать.
«Посмотрите на состав правительства при Игоре Додоне, и вы увидите, что наследие Плахотнюка живет. Тот же премьер-министр Ион Кику был министром финансов в правительстве Плахотнюка. Как должен смотреть на Додона избиратель, когда он обвиняет Майю Санду в румынском гражданстве и назначает на пост премьера того же гражданина Румынии? Разве после этого за него проголосуют левые и русскоязычные избиратели?», — задается вопросом Тулянцев.
Вопрос не в том, что новый президент Майя Санду придерживается прозападных взглядов, а в том, сохранится ли это наследие Плахотнюка в виде чиновников и антироссийской системы внутри государства, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.