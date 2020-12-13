Если бы Дмитрий Козак и Россия не настояли на антиолигархической коалиции партии социалистов и ACUM, то Игорь Додон до сих пор находился бы под крылом Влада Плахотнюка. Об этом рассказал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Тулянцев: кто он © Sputnik / Miroslav Rotar

По его мнению, Додон хотел бы избавиться от Плахотнюка, но, как показала практика, без Плахотнюка предыдущий президент Молдавии не может ни мыслить, ни действовать.

«Посмотрите на состав правительства при Игоре Додоне, и вы увидите, что наследие Плахотнюка живет. Тот же премьер-министр Ион Кику был министром финансов в правительстве Плахотнюка. Как должен смотреть на Додона избиратель, когда он обвиняет Майю Санду в румынском гражданстве и назначает на пост премьера того же гражданина Румынии? Разве после этого за него проголосуют левые и русскоязычные избиратели?», — задается вопросом Тулянцев.

Вопрос не в том, что новый президент Майя Санду придерживается прозападных взглядов, а в том, сохранится ли это наследие Плахотнюка в виде чиновников и антироссийской системы внутри государства, заключил собеседник издания.

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