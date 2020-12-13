Игорь Додон проиграл на выборах президента Молдавии именно потому, что он не разрушил, как обещал, а возглавил систему, выстроенную олигархом Владом Плахотнюком. Об этом рассказал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Тулянцев: кто он © Sputnik / Miroslav Rotar

«При Владе Плахотнюке многим политикам, государственным и общественным деятелям, деятелям культуры был присвоен статус персоны нон грата, в том числе занимавшему на тот момент пост вице-премьера РФ Дмитрию Олеговичу Рогозину. К большому сожалению, при Додоне эти ограничения не были сняты. При Игоре Додоне русский язык не был возвращен в систему образования как обязательный», — указал Тулянцев.

Общественный деятель добавил, что выступает с жесткой критикой Додона не потому, что симпатизирует Майе Санду, а потому, что победа Санду не была бы возможна без провальной политики Додона.

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