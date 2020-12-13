Всебелорусское народное собрание может сыграть историческую роль только в том случае, если его участники действительно представят все слои белорусского общества — как сторонников, так и оппонентов действующей власти. Об этом рассказал колумнист и ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов в интервью изданию Украина.ру

Вячеслав Шарапов: Почему белорусские спортсмены обиделись на Лукашенко © Facebook, Вячеслав Шарапов

«Если же собрание пройдет в атмосфере всеобщего "одобрямса", а его участники, получив памятные подарки, разъедутся по своим городам и весям, то это вызовет лишь новую волну скрытого, а может, и не скрытого недовольства», — резюмировал Шарапов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.