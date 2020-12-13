Эксперт подчеркнул, что в этом случае есть шанс не только на бурную дискуссию по поводу дальнейших путей развития, но и на консенсус и компромисс.
«Если же собрание пройдет в атмосфере всеобщего "одобрямса", а его участники, получив памятные подарки, разъедутся по своим городам и весям, то это вызовет лишь новую волну скрытого, а может, и не скрытого недовольства», — резюмировал Шарапов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.