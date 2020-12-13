Огромная часть белорусского общества высоко оценила бы жест президента Александра Лукашенко, который бы осуществил транзит собственной власти, представив избирателям кандидата, который сумел бы сохранить достигнутое и исправить изношенное. Об этом рассказал колумнист и ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов в интервью изданию Украина.ру

Вячеслав Шарапов: Почему белорусские спортсмены обиделись на Лукашенко © Facebook, Вячеслав Шарапов

«Сегодня людей не вдохновляет распекание под телекамеры тех или иных чиновников, так как следует вопрос: почему за эти годы не создана эффективная система управления? Неужели и впредь всё будет решаться в "ручном" режиме? Время и ситуация требует иных подходов и свежих лиц. Понимает ли это действующая власть? Время покажет», — указал Шарапов.

Пока власть уповает на то, что протесты окончательно утихнут, но неявные протесты опасны, и опасно глубинное недовольство, которое чревато новым взрывом, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.