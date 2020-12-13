Сейчас сложно усилить внешнее давление на Минск, поскольку инструмент средств у Запада сильно ограничен. Об этом рассказал специалист по российско-украинско-белорусскому пограничью Сергей Киселёв в интервью изданию Украина.ру

Сергей Киселев: Лукашенко и его семье выгодна интеграция с Россией © Facebook, Сергей Киселев

«Это будет «огонь по своим». Поэтому, скорее всего, ничего, кроме ритуальных заявлений и включения в санкционные списки очередной группы чиновников, мы не увидим», — указал Киселев.

Опыт России показывает, что такие санкции лишь укрепляют властную вертикаль и способствуют укреплению независимости страны от западных институтов, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.