Объявивший о победе на выборах президента США Джо Байден ранее заявлял, что в случае своего прихода к власти будет добиваться введения санкций в отношении Александра Лукашенко и его окружения.
Эксперт прогнозирует, что сейчас американская сторона будет вынуждена пойти по пути репрессий в отношении Лукашенко.
«Но эти репрессии были бы при любом президенте США, поскольку Вашингтон начинает реализацию белорусского проекта, смысл которого заключается в захвате Белоруссии Польшей. Это все продолжится и при Байдене», — считает Марков.
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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.