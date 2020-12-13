Поэтому, продолжил эксперт, Трамп сбросил это дело «глубинному государству» в лице спецслужб и Пентагона.
Что касается Джо Байдена, то, по его словам, то он активно занимался Украиной и даже курировал процессы, связанные с госпереворотом и чудовищными репрессиями 2014 года, а также умудрялся на ней зарабатывать.
«Но именно потому, что Байден столкнулся с серьёзными обвинениями в коррупции, для него теперь Украина тоже является токсичным субъектом, и он будет продолжать политику Трампа по Украине. Он вообще не будет ей никак заниматься, опасаясь обвинений в коррупции. И он тоже скинет Украину на эти министерства и ведомства. Как ЦРУ и Пентагон занимались Украиной при Трампе, так они и будут ей заниматься», — указал Марков.
Для России это не очень хорошо, поскольку именно эти ведомства являются ее главным врагом в Америке, и эти главные враги России фактически осуществляют диктат на Украине, заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.