Дональд Трамп в годы своего президентства не занимался Украиной, потому что для него это было невыгодно и опасно. Его все время обвиняли в «русском вмешательстве», и он боялся, что какие-то его действия по Украине будут восприняты как уступки Москве. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

Что касается Джо Байдена, то, по его словам, то он активно занимался Украиной и даже курировал процессы, связанные с госпереворотом и чудовищными репрессиями 2014 года, а также умудрялся на ней зарабатывать.

«Но именно потому, что Байден столкнулся с серьёзными обвинениями в коррупции, для него теперь Украина тоже является токсичным субъектом, и он будет продолжать политику Трампа по Украине. Он вообще не будет ей никак заниматься, опасаясь обвинений в коррупции. И он тоже скинет Украину на эти министерства и ведомства. Как ЦРУ и Пентагон занимались Украиной при Трампе, так они и будут ей заниматься», — указал Марков.

Для России это не очень хорошо, поскольку именно эти ведомства являются ее главным врагом в Америке, и эти главные враги России фактически осуществляют диктат на Украине, заключил политолог.

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