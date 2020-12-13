Руководитель Центра исследований языковой политики и международного образования Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина Светлана Камышева рассказала, что в Узбекистане начали осознавать нехватку учителей русского языка и предприняли шаги для подготовки специалистов по специальности «русский как иностранный»

На онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня», посвящённой презентации нового исследования конкурентоспособности русского языка в мире и его устойчивости в странах постсоветского пространства, эксперт отметила, что в Узбекистане социо-лингвистическая ситуация ещё не описана и непонятна, в том числе местным лингвистам. Грозин рассказал, кто сейчас в Узбекистане владеет русским языком © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«В Самаркандском университете преподаватели говорили, что им не нужен русский как иностранный, а 2 года спустя они обратились в Институт Пушкина и массово прошли стажировку по специальности «русский как иностранный». Таким образом, в Узбекистане нужно преподавать как русский билингвам, так и русский как иностранный. Присходит осознание нехватки преподавателей русского языка, а без этого невозможно Узбекистану дальше жить. Радует Узбекистан, что этот процесс идёт», — сказала руководитель Центра исследований языковой политики и международного образования Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина Светлана Камышева.

Она обратила внимание на различие ситуации с русским языком в разных регионах страны: если в Ташкенте действительно присутствует сбалансированный билингвизм, то в Самаркандской, Бухарской, Ферганской областях картина иная, не говоря уже о далёких кишлаках.