Певица украинского происхождения Лолита Милявская снялась в новогоднем выпуске шоу «Петя любит выпить» продюсера Петра Плоскова, где исполнительнице нужно было удержаться вместе с молодым мужчиной на аттракционе «Родео на быке». Видео со съемок артистка разместила у себя в Instagram 11 декабря

Парнем, с которым Лолита «поехала на родео», оказался молодой блогер Вася Шакулин. Ему удержаться на металлическом быке не удалось, несмотря на то, что он старательно держался за певицу.

«У меня была мечта когда-то, посидеть на таком быке после клипа Мадонны! Как круто, когда рядом молодежь, которая относится к тебе с обожанием! И рядом с ней можно не бояться, что некому будет перевести бабушку через дорогу!» — написала Лолита.

Выход видео со своим участием она анонсировала на новогоднюю ночь. К слову, это не первая ее встреча с блогером Шакулиным, в его авторское шоу «Кто в домике» Лолита приходила в костюме коровы. Именно тогда она рассказала о своем первом и единственном опыте однополых романтических отношений.