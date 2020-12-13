По словам Шарапова, по итогам протестных акций Александр Лукашенко должен был понять, что «судьба ничего не даёт навечно» и те «цифры поддержки, которые ему рисовали, сильно преувеличены».
Он подчеркнул, что, исходя из событий последнего времени, президенту стоит подумать о своем окружении.
«Преданность и исполнительность — это, конечно, хорошо, но гибкость, мудрость и дальновидность вкупе с разумной инициативой — это как раз то, что нужно для направления ситуации в стране в позитивное, конструктивное русло», — сказал журналист.
При этом оппозиция должна убедиться, что невозможно добиться перемен без идеи и внятной экономической программы, опираясь на «отжившие представления и спорные символы», добавил он.
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