И власть, и протест в Белоруссии уже получили ощутимое назидание. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру белорусский журналист Вячеслав Шарапов

По словам Шарапова, по итогам протестных акций Александр Лукашенко должен был понять, что «судьба ничего не даёт навечно» и те «цифры поддержки, которые ему рисовали, сильно преувеличены».

Он подчеркнул, что, исходя из событий последнего времени, президенту стоит подумать о своем окружении.

«Преданность и исполнительность — это, конечно, хорошо, но гибкость, мудрость и дальновидность вкупе с разумной инициативой — это как раз то, что нужно для направления ситуации в стране в позитивное, конструктивное русло», — сказал журналист.

Всеволод Шимов: Белоруссия без Лукашенко — это олигархическое государство типа Украины и Молдавии © vk.com, Всеволод Шимов

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