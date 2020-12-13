Для вычисления индекса устойчивости русского языка в постсоветских странах эксперты взяли 3 параметра.
Первый — русский язык в государственно-общественной сфере. Учитывались статус русского языка в Конституции/основном законе страны, наличие русскоязычных сайтов/ версий официальных сайтов высших органов государственной власти, а также наличие русскоязычной версии портала госуслуг.
По этому показателю лидерами стали Белоруссия, Казахстан и Киргизия; второе место заняли Южная Осетия, Узбекистан, Абхазия, Молдавия и Эстония; третье — Латвия; четвёртое — Таджикистан, Азербайджан, Армения и Туркменистан; на пятом месте Украина.
Второй — русский язык в сфере образования: эксперты рассчитали долю детского населения страны, изучающих русский язык.
Топ-5 выглядит так: Южная Осетия, Белоруссия, Абхазия, Киргизия, Казахстан.
Третий — русский язык в научной коммуникации: какова доля публикаций на русском языке.
На первом месте финишировала Белоруссия, на втором — Киргизия, на третьем — Азербайджан, на четвёртом — Таджикистан, замкнул пятёрку Казахстан.
По результатам этих 3 параметров индекс устойчивости русского языка в постсоветских странах выглядит так:
1. Белоруссия
2. Киргизия
3. Казахстан
4. Молдавия
5. Таджикистан
6. Южная Осетия
7. Азербайджан
8. Украина и Абхазия
9. Латвия и Узбекистан
10. Эстония
«Белоруссия — это та страна, где русский язык сегодня чувствует себя наиболее устойчиво и уверенно», — резюмировала ректор Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина Маргарита Русецкая.