«Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче „Большая игра"», — пояснил парламентарий.
Никонов также выразил самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана.
Накануне МИД Казахстана вызвал поверенного в делах России Александра Комарова для вручения ноты после слов депутата Никонова о том, что «Северный Казахстан вообще не был заселен».
В документе говорится, что заместитель главы ведомства Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу фразы российского парламентария о том, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России».
Казахстанская сторона сочла, что провокационные выпады некоторых российских политиков наносят серьезный ущерб союзническим отношениям двух стран.
МИД Казахстана попросило российскую сторону дать оценку подобным высказываниям и призвало принять меры «по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации».