Интересы Казахстана при выходе из Советского Союза были соблюдены в полной мере, поскольку границы Казахской ССР стали границами Республики Казахстан. Об этом заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов 12 декабря в своем Telegram-канале, комментируя свое заявление, вызвавшее возмущение Нур-Султана

«Как хан Батый». Эксперт из Казахстана сказал, в чем именно проявляется русофобия в стране © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

Никонов также выразил самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана.

Накануне МИД Казахстана вызвал поверенного в делах России Александра Комарова для вручения ноты после слов депутата Никонова о том, что «Северный Казахстан вообще не был заселен».

В документе говорится, что заместитель главы ведомства Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу фразы российского парламентария о том, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России».

Казахстанская сторона сочла, что провокационные выпады некоторых российских политиков наносят серьезный ущерб союзническим отношениям двух стран.

МИД Казахстана попросило российскую сторону дать оценку подобным высказываниям и призвало принять меры «по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации».