Армянская сторона утверждает, что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба министерства обороны республики

Военкор Мельникова: Нагорный Карабах в ожидании русских школ и гражданства РФ © скриншот видео Украина.ру

В ведомстве уточнили, что подразделения карабахской Армии обороны «предпринимают соразмерные действия», добавили в министерстве.

Эти два армянских села оказались анклавами, вся остальная Гадрутская область находится под контролем ВС Азербайджана.

В свою очередь в Минобороны России подтвердили, что режим прекращения огня впервые нарушен в Нагорном Карабахе с момента завершения боевых действий и начала миротворческой операции.

В ноябре президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.