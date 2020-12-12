Ранее пресс-служба Минобороны непризнанного Карабаха сообщила, что азербайджанские военные в пятницу, 11 декабря, предприняли попытку нападения на пост Армии обороны НКР, трое военнослужащих получили ранения.
В ведомстве уточнили, что подразделения карабахской Армии обороны «предпринимают соразмерные действия», добавили в министерстве.
Эти два армянских села оказались анклавами, вся остальная Гадрутская область находится под контролем ВС Азербайджана.
В свою очередь в Минобороны России подтвердили, что режим прекращения огня впервые нарушен в Нагорном Карабахе с момента завершения боевых действий и начала миротворческой операции.
В ноябре президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.